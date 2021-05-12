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Microsoft начинает кампанию против перекупщиков новых консолей Xbox Series X и S

Новые Xbox из-за дефицита будут поставляться пока только участникам инсайдерской программы.
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После печального опыта с Sony Playstation 5, которая даже не успела попасть в продажу из-за перекупщиков, Microsoft решили перестраховаться, объявив войну спекулянтам.

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В компании приняли довольно нестандартное решение о прямых поставках своих новых консолей Series X/S участникам программы Xbox Insider на фоне их ограниченного количества. Для этого нужно будет воспользоваться специальной программой Console Purchase Pilot, в рамках которой инсайдеры смогут приобретать игровые приставки напрямую за пределами привычных магазинов.

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Сама программа была разработана ещё в 2016-м году, правда, на тот момент производитель ставил перед собой совершенно другую задачу, желая обеспечить постоянную обратную связь с пользователями. В свою очередь последние получили возможность делиться своими впечатлениями о том или ином продукте, отправляя соответствующие письма Microsoft (в том числе и с просьбами о досрочном получении новых апдейтных патчей).

Что же касается членства в этом привилегированном клубе, то получить его могут только владельцы модели Xbox One, установившие официальное приложение Xbox Insider Hub. При этом консоль нужно будет задействовать не только для регистрации в программе Console Purchase Pilot, но и для дальнейшей оплаты. Любые попытки провести транзакцию через десктоп или любую другую версию приставки не увенчаются успехом.

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Кроме того, есть ещё одно обязательное для соблюдения требование – проживание на территории США, без которого покупка нового дефицитного продукта от Microsoft становится недоступным. К слову, все остальные желающие также смогут приобрести новинку, только чуть позже, так как ожидается, что дефицит Series X/S является временной проблемой, несмотря на то, что в Microsoft анонсируют решение вопроса не раньше июля (и это не точно). 

В целом же, предложение довольно разумное, иначе есть все шансы увидеть новые консоли Series X/S на eBay по космической цене. 

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microsoft xbox series x xbox series s консоли xbox insider
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