В 2021 году продажи компьютерных мониторов могут достичь 150 миллионов единиц
Согласно официальным данным ресурса TrendForce, объёмы поставок компьютерных мониторов продолжают расти, что обусловлено современными реалиями работы в условиях пандемии.
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Другими словами, оргтехника нужна для удалённой работы, поэтому её продажи, начавшие расти ещё в 2020-м году, продолжают набирать обороты. В пользу этого говорят статистические данные, судя по которым, за прошлый год было продано более 140 млн. мониторов для ПК, а в этом году можно наблюдать прирост в объёмах отгрузок на долю в 8.6%, что стало абсолютным рекордом за последний десяток лет.
Буквально за первый квартал 2021-го поставки рассматриваемой продукции выросли на 34.1%, в текущей четверти показатель прироста останется в плюсе, имея все шансы продемонстрировать 10%, а к концу текущего года объём продаж может достичь 150 млн. единиц техники, что будет больше по сравнению с прошлогодними показателями на 7.3%.
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Если же рассматривать рынок в целом, то только на игровые мониторы должны прийтись 17.3% от общего числа отгрузок, что эквивалентно 25,9 млн. единиц.
Среди всех лидирующих производителей пальма первенства должна достаться компании Samsung Electronics, поскольку судя по прогнозам этот южнокорейский гигант сможет продемонстрировать прирост до 20%. Увеличится годовая отгрузка и у компании ASUS более чем на 10%. При этом на формирующиеся тенденции не повлияет даже удорожание продукции, обусловленное внезапно образовавшимся дефицитом техники.
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