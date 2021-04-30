Blue Origin открывает продажу билетов на суборбитальный космический корабль New Shepard
Похоже, открывается новая эпоха космического туризма – компания Blue Origin объявила о старте продаж билетов на New Shepard – космический аппарат, который будет доставлять туристов в суборбитальное пространство.
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Подробная информация будет озвучена 5 мая – это памятная для Штатов дата, так как именно в этот день ровно 60 лет назад американское космическое агентство NASA отправило в первое суборбитальное путешествие космонавта Алана Шепарда, которое продолжалось 15 минут. Кстати, в его честь и назвали упомянутую выше туристическую суборбитальную систему.
Отписался на своей странице в Twitter по этому поводу и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, основатель и глава интернет-компании Amazon Джефф Безос, приглашающий всех желающих принять участие в полёте. Gradatim Ferociter – написал он на латыни, что в переводе на русский означает «Шагай свирепо».
Теперь немного о самом корабле, который был создан не только для туризма, но и для проведения различных научно-исследовательских работ. Так, New Shepard представляет собой капсулу с ускорителем, рассчитанную максимум на 6 пассажирских мест. На сегодняшний день космический летательный аппарат уже успел совершить 15 успешных автономных полётов без людей на борту.
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Последний из них прошёл буквально 14 апреля, и, вероятнее всего, цена вопроса будет немалой, хотя о стоимости билетов на New Shepard пока умалчивается. Во всяком случае, вряд ли она будет сильно меньше, чем у основного конкурента Blue Origin компании Virgin Galactic, которая продавала места на свой SpaceShipTwo по 250 тыс. долларов США.
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