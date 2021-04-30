Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Похоже, открывается новая эпоха космического туризма – компания Blue Origin объявила о старте продаж билетов на New Shepard – космический аппарат, который будет доставлять туристов в суборбитальное пространство.

реклама

Подробная информация будет озвучена 5 мая – это памятная для Штатов дата, так как именно в этот день ровно 60 лет назад американское космическое агентство NASA отправило в первое суборбитальное путешествие космонавта Алана Шепарда, которое продолжалось 15 минут. Кстати, в его честь и назвали упомянутую выше туристическую суборбитальную систему.

анонсы и реклама 10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды 8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену 7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Отписался на своей странице в Twitter по этому поводу и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, основатель и глава интернет-компании Amazon Джефф Безос, приглашающий всех желающих принять участие в полёте. Gradatim Ferociter – написал он на латыни, что в переводе на русский означает «Шагай свирепо».

Теперь немного о самом корабле, который был создан не только для туризма, но и для проведения различных научно-исследовательских работ. Так, New Shepard представляет собой капсулу с ускорителем, рассчитанную максимум на 6 пассажирских мест. На сегодняшний день космический летательный аппарат уже успел совершить 15 успешных автономных полётов без людей на борту.

реклама





Последний из них прошёл буквально 14 апреля, и, вероятнее всего, цена вопроса будет немалой, хотя о стоимости билетов на New Shepard пока умалчивается. Во всяком случае, вряд ли она будет сильно меньше, чем у основного конкурента Blue Origin компании Virgin Galactic, которая продавала места на свой SpaceShipTwo по 250 тыс. долларов США.