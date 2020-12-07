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Известная тайваньская компания Thermaltake, которая занимается разработкой корпусов, кулеров, радиаторов и других аксессуаров для компьютеров, представила новый корпус для ПК AH T200 Pink, получивший нестандартный цвет и форму.

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При этом, несмотря на пудровый окрас, с дизайном новинки не всё так однозначно. Не последнюю роль в этом вопросе сыграла полуоткрытая конструкция корпуса, по бокам которого производитель решил установить прочные стеклянные пластины 4-миллиметровой толщины.

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К слову, это не единственные стеклянные секции, позволяющие заглянуть внутрь устройства. Три из них, расположились в передней его части, получив довольно толстую чёрную окантовку, которая также добавляет конструкции определенной брутальности, напоминая кабину какого-то футуристического космолёта.

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Кроме того, внутри корпуса разработчики предусмотрели пять посадочных слотов для всевозможных карт расширения, в том числе 320-миллиметровых графических ускорителей и накопителей типоразмеров 2,5 и 3,5 дюйма.

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Также доступна установка 2-х вентиляторов диаметром 12 и 14 см, фронтального радиатора до 28 см и кулера с ограничением по высоте до 15 см, как альтернативы воздушной системе охлаждения.

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Интерфейс новинки оснащён двумя портами USB 3.0, одним USB 3.1 Gen2 (Type C) и 3,5-миллиметровым аудиоразъёмом. Есть возможность внутреннего размещения блока питания размером до 18 см в длину. Габариты корпуса составляют 44,42 х 28,2 х 55,15 см при весе 10,8 кг. Цена пока остаётся неизвестной.