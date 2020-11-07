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В Японии представили проект плавучего космопорта для космического туризма

Японская архитектурная компания Noiz Architects презентовала концепт плавучего космопорта, который планируется построить в Токийском заливе.
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О том, что Япония станет Меккой космического туризма, заговорили ещё 2 года назад, когда был создан специальный консорциум SPJ. Похоже, этим планам суждено будет осуществиться, причём в ближайшей перспективе, поскольку буквально на днях местная архитектурная компания Noiz Architects презентовала амбициозный проект плавучего космопорта, который будет построен в Токийском заливе.

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Ознакомиться с виртуальным планом космопорта можно уже сегодня, и, несмотря на его фантастический внешний вид, пока речь идёт исключительно о суборбитальных полётах, заявки на которые уже сейчас принимаются Virgin Galactic.

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Ожидается, что полёты будут осуществляться большим самолётом SpaceShipTwo Unity, который будет взлетать и садиться с обычной взлётно-посадочной полосы, сбрасывая «космосамолёт» SpaceShipTwo на высоте 15-16 тысяч метров.

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Далее он будет перемещаться самостоятельно, поднимаясь ещё на 80 километров вверх и достигая тех слоев, где перестает действовать сила гравитации. Благодаря этому космические туристы смогут побывать в состоянии невесомости и сделать селфи на фоне голубой планеты.

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Ну а дальше всё, как обычно – самолёт вернётся на землю и совершит посадку привычным способом. К слову, прикоснутся к туристическим технологиям будущего смогут не только богатые и знаменитые, но и простые обыватели. Так, специально для них космодром оборудуют специальной развлекательной инфраструктурой с тематическими торговыми залами, аттракционами, музеями и арт-объектами.

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Теги

япония космические полёты космический туризм космопорт
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