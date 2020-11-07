Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

О том, что Япония станет Меккой космического туризма, заговорили ещё 2 года назад, когда был создан специальный консорциум SPJ. Похоже, этим планам суждено будет осуществиться, причём в ближайшей перспективе, поскольку буквально на днях местная архитектурная компания Noiz Architects презентовала амбициозный проект плавучего космопорта, который будет построен в Токийском заливе.

анонсы и реклама RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Ознакомиться с виртуальным планом космопорта можно уже сегодня, и, несмотря на его фантастический внешний вид, пока речь идёт исключительно о суборбитальных полётах, заявки на которые уже сейчас принимаются Virgin Galactic.

реклама

Ожидается, что полёты будут осуществляться большим самолётом SpaceShipTwo Unity, который будет взлетать и садиться с обычной взлётно-посадочной полосы, сбрасывая «космосамолёт» SpaceShipTwo на высоте 15-16 тысяч метров.

реклама

Далее он будет перемещаться самостоятельно, поднимаясь ещё на 80 километров вверх и достигая тех слоев, где перестает действовать сила гравитации. Благодаря этому космические туристы смогут побывать в состоянии невесомости и сделать селфи на фоне голубой планеты.

реклама

Ну а дальше всё, как обычно – самолёт вернётся на землю и совершит посадку привычным способом. К слову, прикоснутся к туристическим технологиям будущего смогут не только богатые и знаменитые, но и простые обыватели. Так, специально для них космодром оборудуют специальной развлекательной инфраструктурой с тематическими торговыми залами, аттракционами, музеями и арт-объектами.