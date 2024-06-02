Прокуроры утверждают, что Дональд Трамп сокрыл выплаты порнозвезде Сторми Дэниелс во время выборной кампании 2016 года. Трамп заявляет, что судебный процесс политически мотивирован и будет обжаловать обвинение.

Один из адвокатов Дональда Трампа заявил, что «ничто не изменит» его борьбу за Белый дом, несмотря на обвинительный приговор, вынесенный в ходе исторического судебного процесса в Нью-Йорке. В четверг присяжные признали Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия денежных выплат, сделанных бывшей порнозвезде Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 года.

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Трамп, первый президент США, признанный виновным в совершении преступления, заявил, что судебный процесс был сфальсифицирован и политически мотивирован. Его адвокат Алина Хабба назвала его «жертвой политического, избирательного преследования».





После семинедельного процесса, проходившего в здании уголовного суда Манхэттена, Трамп был признан виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Приговор ему будет вынесен 11 июля, и он подтвердил, что будет обжаловать обвинительный приговор. Хабба, который сидел рядом с Трампом во время суда, заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года, даже если его посадят в тюрьму.





Хабба сказала Кунссбергу, что коррупция в судебной системе является важной проблемой и что сторонники Трампа поддерживают его. Она подчеркнула, что его кампания будет продолжаться, поскольку его сторонники верят в его дело.





После вынесения приговора Трамп выступил с речью в Trump Tower, напав на своих политических оппонентов, присяжных и судью, которого он назвал «тираном». Кампания президента Джо Байдена назвала Трампа не в себе и жаждущим мести. Байден отметил, что было «безрассудно» и «безответственно» предполагать, что суд был сфальсифицирован.





Прокуроры утверждали, что Трамп опасался, что рассказ Дэниелс повредит его предвыборной кампании 2016 года, что заставило его заплатить ей и скрыть сделку. Трамп отверг эти обвинения. Дэниелс давала показания в суде, надев пуленепробиваемый жилет из-за угроз и опасений за свою безопасность.





В эксклюзивных комментариях для Daily Mirror Дэниелс заявила, что Трампа следует посадить в тюрьму или использовать в качестве «груши для битья в женском приюте». Она заявила, что, несмотря на осуждение Трампа, она продолжает жить с его последствиями.





Команда Трампа может использовать показания Дэниелс в качестве основания для апелляции. Муж Дэниелс, Барретт Блейд, отметил, что, хотя завершение судебного процесса принесло некоторое облегчение, стресс продолжается.





После вынесения приговора кампания Трампа разослала сторонникам множество сообщений, утверждая, что его враги хотят его «за решеткой» или смерти. Некоторые сторонники, в том числе Такер Карлсон, предположили, что существует заговор с целью убийства Трампа, а другие отмечают, что максимальный срок заключения может означать, что он проведет в тюрьме всю оставшуюся жизнь. Однако эксперты в области права считают, что Трамп получит гораздо меньший срок, если вообще будет заключен в тюрьму.



