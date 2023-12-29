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Приложения Office появятся на Meta Quest, но адаптация к реальному миру займет время
Появление Microsoft Excel, PowerPoint и Word на устройствах Meta предлагает новые способы работы с приложениями для увеличения производительности на трёх виртуальных экранах со смешанной реальностью. Однако аппаратное обеспечение должно продолжать развиваться, прежде чем «пространственные вычисления» станут готовы к использованию на рабочем месте.

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Приложения Microsoft Office стали доступны на устройствах Meta Quest, включая гарнитуры смешанной и виртуальной реальности, позволяющие использовать Word, Excel и PowerPoint. Хотя переход с ноутбуков на устройства смешанной реальности может занять время, аналитики видят потенциал в доступе к инструментам для повышения производительности через несколько виртуальных экранов.

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На конференции Meta Connect в 2022 году глава Meta, Марк Цукерберг, и глава Microsoft, Сатья Наделла, объявили о планах переноса приложений Office и облачных рабочих столов Windows 365 на устройства Meta Quest. После года разработки, приложения Word, Excel, and PowerPoint стали доступны на прошлой неделе на гарнитурах Meta, Quest, Quest 2, Pro, и Quest, как отмечает издание Android Central. Это веб-версии трёх приложений, размещённые в облаке, а не нативные приложения со специфичными для виртуальной и смешанной реальности функциями. После входа в учётную запись Microsoft пользователи могут взаимодействовать с приложениями, используя либо жесты отслеживания рук, либо — что больше подходит для задач увеличения производительности — клавиатуру и мышь, подключенные через Bluetooth.

Приложения можно просматривать на трёх виртуальных экранах, в режиме виртуальной и смешанной реальности.

Вероятно, потребуется некоторое время, пока сотрудники начнут использовать устройства смешанной реальности Meta Quest для выполнения своей работы. Во время своих первоначальных тестов приложений на гарнитуре Meta Quest 3, Ави Грингарт, основатель и главный аналитик Techsponential, заявил, что разрешение устройства и сквозное подключение смешанной реальности “недостаточно хороши для того, чтобы тратить много времени на использование офисных приложений в гарнитуре”. Он описал портативные контроллеры, управляющие пользовательским интерфейсом как «неудобные», хотя и заметил потенциал для проведения презентаций в PowerPoint: “Microsoft просто необходимо добавить режим телесуфлёра”, — сказал он.

Тем не менее, Грингарт предсказал также, что смешанная реальность станет лучше подходить для увеличения производительности, так как аппаратное обеспечение продолжит развиваться. Предстоящий выпуск Apple Vision Pro способствовал возрождению интереса к потенциалу так называемых “пространственных вычислений”, когда, рядом с развлекательными сюжетами, используются сюжеты для повышения производительности в рабочей среде.

«По мере получения нами устройств пространственных вычислений с большим разрешением и ещё лучшими возможностями сквозного подключения, работа в виртуальной реальности откроет новые потенциальные возможности для увеличения производительности – либо в виде размещения нескольких мониторов, или при помощи уникальных программных возможностей, разработанных для смешанной окружающей среды», – сказал Грингарт.

Устройства Meta Quest в основном предназначены для игр и развлечений, но компания также нацелена на повышение производительности рабочего места, представив такие приложения, как Horizon Workrooms и оборудование, запустив Quest Pro в прошлом году. Кроме того, Meta недавно представила платформу для контроля устройств и приложений Quest for Business для упрощения развертывания гарнитур для сотрудников. Пользователи устройств Quest получат доступ к “иммерсивным пространствам” Microsoft Mesh через приложение Teams, когда функция станет общедоступна в январе.

Наиболее распространённые бизнес-сценарии применения виртуальной и смешанной реальности обычно связаны с образовательными и обучающими симуляциями, а также с отраслевыми приложениями. “Офисные инструменты для повышения производительности на устройствах с поддержкой смешанной реальности всё ещё находятся на раннем этапе разработки”, — говорит Рауль Кастаньон, старший аналитик из 451 Research в составе S&P. “На данный момент используемые сценарии, как правило, узкоспециализированы и требуют специализированных приложений”.

Однако, он упомянул недавний опрос, проведенный среди 1000 ИТ- и ОТ-специалистов (S&P Global’s 2023 Metaverse Worldwide Enterprise Survey), показавший, что горизонтальные инструменты для увеличения производительности стоят «следующими на очереди» за обучающими приложениями для сотрудников.

«Офисные инструменты, предназначенные для повышения производительности, такие как текстовые процессоры и электронные таблицы, становятся облачными инструментами для совместного использования в реальном времени. Перенос этих инструментов на поддерживающие смешанную реальность устройства, такие как Meta Quest 3 / Meta Quest Pro, является следующим логическим шагом», — говорит Кастаньон. «Однако Microsoft ещё есть над чем поработать. В дополнение к оптимизации пользовательского взаимодействия для устройств с поддержкой смешанной реальности, это требует расширения области применения, чтобы включить Teams».

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Согласно опросу, проведённому S&P, около половины респондентов (48 %) полагают, что уже существующие корпоративные инструменты для сотрудничества и общения, вроде Microsoft Teams и Zoom, «будут ещё больше расширены благодаря возможностям метавселенной», говорит он.

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