Анимешный король шутеров стима за июнь выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 5 уже 13 декабря

Neon White – это невероятно динамичный экшн-платформер от первого лица, действие которого происходит Раю. Саму же игру разработали Angel Matrix под издательством Annapurna Interactive.

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Версии игры для PlayStation 4 и PS5 появится 13 декабря, но сама дебютировала на Nintendo Switch и Steam ранее в июне этого года.

Геймплей Neon White ставит перед вами задачу прохождения уровней - как с точки зрения оружия, из которого вы стреляете, так и скорости, с которой вы проходите. Однопользовательский шутер от первого лица, он вооружает вас разнообразным оружием, которое вы затем можете обменять на приемы паркура с помощью карточной системы, цель которой - пройти уровни как можно быстрее и аккуратнее.

Пример того чего стоит ждать

Но так же Neon White это ещё и некая интересная смесь шутера с визуальной новеллой . И хоть сюжет в ней откровенно простенький и не брезгует использовать штампы ,но может понравиться любителям визуальных новелл.

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В итоге же Neon White это игра с интересной геймплейной задумкой ,приятной стилистикой, но банальным сюжетом. И всё же вам стоит в неё поиграть,90 из 100 на метакритике и крайне положительные отзывы в стим не дадут мне соврать.