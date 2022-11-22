Издалека всё кажется прекрасней

С момента своего запуска на Рождество 2021 года космический телескоп Джеймса Уэбба НАСА был занят работой по раскрытию тайн Вселенной и раскрытию величия космоса с помощью захватывающих дух астрофотографических снимков.

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Запуск JWST стал результатом десятилетий, потраченных на планирование и разработку, в течение которых было потрачено много миллиардов долларов, а метрическая тонна инженерных проблем и неудач была изобретательно и упорно преодолена.

В настоящее время телескоп вращается вокруг Солнца на расстоянии 1,5 миллиона км в области космоса, известной как вторая точка Лагранжа. Отсюда обсерватория может оставаться синхронизированной с нашей планетой, когда она совершает свой путь вокруг Солнца, сохраняя при этом ориентацию своего важнейшего солнцезащитного экрана в правильном положении, чтобы затенять свои изящные зеркала и приборы.

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За свою короткую научную карьеру огромный 6,5-метровый золотой глаз телескопа Уэбба запечатлел космос в впечатляющих инфракрасных деталях, заглядывая в глубины вселенной и возвращаясь к таким известным объектам, как планеты нашей солнечной системы, и культовым пейзажам, включая Столпы Творения.