Игрок Las Vegas Raiders Блейк Мартинес недавно продал карточку Pokémon Illustrator стоимостью 650 тысяч долларов или 39,5 миллиона рублей.
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Это тот же тип редкой карты, за которую Логан Пол заплатил более 5 миллионов долларов ранее в этом году и носил на шее во время Рестлмании в апреле, хотя его карта была оценена в 10 баллов, или идеальное качество.
А в чём причина причина столь радикального поступка ?
А как оказывается что играть в НФЛ тяжело, и многие игроки уходят из-за травм, заканчивающих карьеру, или неудачных сезонов. Но после семи лет в лиге полузащитник "Лас-Вегас Рейдерз" Блейк Мартинес ушел на пенсию в середине сезона по другой причине: он зарабатывает достаточно денег, продавая карты покемонов — недавно он продал очень редкую карту почти за 700 000 долларов — и больше не нуждается в доходе, который он получает от игры.
Игрок "Лас-Вегас Рейдерз" Блейк Мартинес на прошлой неделе объявил, что уходит из НФЛ в возрасте 28 лет. Он рассказал что он будет заниматься его истинной страстью в виде продажи карточек покемонов ,ведь это теперь является ещё и его главной статьёй дохода.