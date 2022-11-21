Полузащитник НФЛ уходит в отставку после продажи редкой карты покемонов более чем за 650 000 долларов

Игрок Las Vegas Raiders Блейк Мартинес недавно продал карточку Pokémon Illustrator стоимостью 650 тысяч долларов или 39,5 миллиона рублей.

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Это тот же тип редкой карты, за которую Логан Пол заплатил более 5 миллионов долларов ранее в этом году и носил на шее во время Рестлмании в апреле, хотя его карта была оценена в 10 баллов, или идеальное качество.

А в чём причина причина столь радикального поступка ?

А как оказывается что играть в НФЛ тяжело, и многие игроки уходят из-за травм, заканчивающих карьеру, или неудачных сезонов. Но после семи лет в лиге полузащитник "Лас-Вегас Рейдерз" Блейк Мартинес ушел на пенсию в середине сезона по другой причине: он зарабатывает достаточно денег, продавая карты покемонов — недавно он продал очень редкую карту почти за 700 000 долларов — и больше не нуждается в доходе, который он получает от игры.

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Игрок "Лас-Вегас Рейдерз" Блейк Мартинес на прошлой неделе объявил, что уходит из НФЛ в возрасте 28 лет. Он рассказал что он будет заниматься его истинной страстью в виде продажи карточек покемонов ,ведь это теперь является ещё и его главной статьёй дохода.