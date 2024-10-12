Продажи Mac значительно снизились на фоне ожидания выхода новых моделей.

Продажи компьютеров Mac от Apple в последние месяцы резко снизились. Согласно отчёту аналитической компании Canalys, в третьем квартале 2024 года продажи Mac сократились на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это может быть связано с ожиданием выхода новых моделей на базе чипов M4, которые обещают повысить производительность и открыть новые возможности.



За этот период Apple продала 5,1 миллиона компьютеров, тогда как год назад этот показатель составлял 6,2 миллиона. Из-за этого Apple опустилась с четвёртого на пятое место среди мировых производителей, уступив позиции компании Asus. Общий рынок компьютеров, несмотря на спад у Apple, наоборот, вырос на 1,3%, что может быть связано с тем, что многие компании переходят на обновлённую систему Windows 11.



Ситуация может измениться с выходом новых моделей на процессорах M4 и представлением macOS Sequoia, которая привнесёт Apple Intelligence на устройства Mac.