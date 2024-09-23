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Nata15
Telegram меняет правила после ареста Дурова: приватные чаты теперь модерируются
Сам основатель мессенджера Дуров пообещал больше модерировать контент на платформе.

После недавнего ареста Павла Дурова во Франции, Telegram объявил о внесении изменений в свою политику, касающуюся личных чатов. Это событие вызвало бурные обсуждения среди пользователей, поскольку конфиденциальность всегда считалась одной из ключевых особенностей данной платформы. Теперь, согласно обновлённым правилам, даже личные сообщения могут подвергаться модерации, что ранее было исключено.

На изменение политики обратил внимание известный портал The Verge. В разделе часто задаваемых вопросов (FAQ) Telegram теперь указывается, что во всех приложениях мессенджера появилась кнопка «Пожаловаться». С её помощью пользователи могут уведомить модераторов о противоправном контенте, даже если он находится в личных чатах. Таким образом, это нововведение фактически отменяет прежние гарантии абсолютной приватности.

Кроме того, Telegram предоставляет специальный адрес электронной почты для отправки запросов на удаление нежелательного контента, что может касаться нарушений как правил платформы, так и законодательства.

Павел Дуров недавно впервые выступил с публичным заявлением после ареста, отметив, что Telegram далёк от совершенства. С ростом числа пользователей до 950 миллионов стало легче злоупотреблять возможностями платформы. Дуров подчеркнул, что уже предпринимает действия по улучшению ситуации в рамках компании. По его словам, изменения, касающиеся модерации контента, стали частью этих усилий.

Эти меры направлены на борьбу с незаконным использованием Telegram. Однако для некоторых пользователей такие изменения могут показаться угрозой их конфиденциальности и свободы общения. Ранее Telegram прославился своим строгим подходом к защите частной переписки, что вызвало уважение среди тех, кто ценит приватность. Новая политика может изменить отношение к платформе у части её аудитории.

С другой стороны, рост количества пользователей до почти миллиарда сделал платформу привлекательной не только для порядочных граждан, но и для тех, кто может использовать её в преступных целях. Это требует от компании принятия более жёстких мер контроля.

Изменение правил модерации личных сообщений, возможно, станет важным шагом в развитии Telegram как мессенджера. Вопрос конфиденциальности остаётся актуальным, но необходимость борьбы с нелегальной деятельностью на платформе очевидна.

Пока неясно, как пользователи воспримут эти нововведения и как они повлияют на рыночные позиции Telegram. Тем не менее, команда мессенджера продолжает работать над улучшением функционала и обеспечением безопасности использования своей платформы.

Ясно одно: в условиях цифрового мира граница между конфиденциальностью и безопасностью становится всё тоньше, и компаниям приходится искать баланс между ожиданиями пользователей и требованиями законодательства.

#технологии
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Listoman
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Listoman
21:17
Натив не имеет никакого отношения к скейлам разных производителей)
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21:16
ну нет.все же мерцание оч сильно на fsr но его нет на xess
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:16
нет,не так.все что не рендерится в нимже чем разрешение монитора это натив.fxaa-msaa-dlaa-xess aa-fsr aa
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
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21:14
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Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Listoman
21:13
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Nvidia&Intel Hater
21:12
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Listoman
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Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
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