Удалённо подключаться к рабочему столу Windows можно было и раньше, но теперь для этого доступно официальное приложение.

Microsoft недавно представила обновлённое приложение Windows для различных платформ, включая iPhone, Mac и устройства на базе Android. Приложение предоставляет возможность удалённого доступа к рабочему столу Windows через разнообразные устройства, такие как смартфоны и планшеты. Это решение будет особенно полезно для пользователей, которые нуждаются в удалённом управлении своим ПК из любой точки мира.

Ранее существовали способы удалённого подключения к рабочему столу Windows, однако новый Windows App делает этот процесс гораздо проще и удобнее благодаря более интуитивному интерфейсу. Пользователи теперь могут подключаться к различным типам удалённых рабочих столов, таким как Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box, а также к персональным компьютерам. Этот инструмент представляет собой усовершенствованную версию существующего средства Remote Desktop Connection.

Приложение прошло почти год тестирования и получило множество полезных функций. Среди них — настраиваемый главный экран, позволяющий адаптировать интерфейс под индивидуальные нужды. Оно также поддерживает одновременную работу с несколькими мониторами, что особенно важно для профессионалов, нуждающихся в многозадачности и расширенном рабочем пространстве. Ещё одной значимой функцией является перенаправление USB, что позволяет использовать локальные устройства, такие как веб-камеры и принтеры, будто они подключены непосредственно к облачному ПК.

Windows App доступен для скачивания в Microsoft Store для пользователей Windows. Владельцы устройств на macOS, iOS и iPadOS могут загрузить его в App Store, а версия для Android будет выпущена позже. На данный момент приложение поддерживает корпоративные и учебные аккаунты, что делает его отличным выбором как для сотрудников компаний, так и для студентов, которым необходим удобный удалённый доступ к своим рабочим ресурсам.