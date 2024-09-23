В ходе тестов было установлено, что при падении рамки могут повреждаться, а дисплей подвержен ударам. Дополнительные испытания подтвердили, что новые титановая окантовка подвержена царапинам и сильным ударам.

iPhone 16 и iPhone 16 Pro уже поступили в продажу, и первые тесты на прочность выявили некоторые проблемы с новыми ультратонкими рамками. Один из блогеров отправился в Австралию, чтобы первым проверить надежность iPhone 16 Pro. В ходе испытаний было установлено, что тонкие рамки подвержены повреждениям. При падении на бок, удар воздействует на дисплей, даже если экран не трескается. Конструкция iPhone 16 Pro оказалась более хрупкой по сравнению с предыдущими моделями, в частности, iPhone 15 Pro.



Дополнительные тесты показали, что общий уровень повреждений iPhone 16 Pro был ниже, чем у iPhone 15 Pro. Однако TechRax провел дополнительные испытания с использованием молотка и ножа, которые подтвердили, что новые титановая окантовка подвержена царапинам, а сильные удары могут привести к серьезным повреждениям, аналогичным тем, что наблюдались в предшествующих моделях.



Эти результаты вызывают беспокойство у пользователей, рассматривающих покупку новинки, поскольку увеличивается вероятность повреждений при обычном использовании.