OpenAI может представить новую модель искусственного интеллекта под названием Strawberry до конца сентября 2024 года. Эта модель будет ориентирована на предоставление более глубоких и аргументированных ответов, что потребует от 10 до 20 секунд на ответ. Strawberry предполагается использовать для решения сложных задач в математике, программировании и бизнесе.

OpenAI может анонсировать выпуск новой модели искусственного интеллекта под названием Strawberry до конца сентября 2024 года. Хотя слухи о данной модели циркулируют уже некоторое время, недавно появилась вероятность её релиза в ближайшие две недели, сообщает Android Authority.



Модель Strawberry будет сосредоточена на предоставлении аргументированных и глубоко проработанных ответов. В отличие от других моделей OpenAI, которые стремятся предоставить ответ как можно быстрее, эта модель может тратить от 10 до 20 секунд на ответ. Такой подход позволит уменьшить количество ошибок и предоставлять более точные и полные ответы на сложные вопросы.



Ожидается, что Strawberry будет использоваться в таких областях, как решение математических задач, программирование и бизнес-задачи, например, разработка детализированных маркетинговых стратегий.



Некоторые тестировщики уже успели опробовать модель и отметили, что она поддерживает только текстовое общение и может долго отвечать даже на простые вопросы. Также отмечается нестабильная работа функции запоминания предыдущих разговоров.



Новая модель будет интегрирована в ChatGPT как отдельная опция с новыми тарифами. Пользователей могут ограничить по количеству запросов в час, а с более высоким уровнем подписки будет увеличиваться это количество, а также ускоряться время ответа. На начальном этапе модель, вероятно, будет доступна в рамках плана ChatGPT Plus.



Напомним, что о новой модели искусственного интеллекта от OpenAI начали говорить в июле. В то время сообщалось о высокой степени секретности принципов её работы даже внутри компании. Недавно также стало известно, что OpenAI уже имеет более 1 миллиона бизнес-пользователей и планирует запуск новых уровней подписки, один из которых, возможно, будет включать доступ к Strawberry.