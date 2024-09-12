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Nata15
Новая ИИ модель Strawberry от OpenAI может быть выпущена до конца сентября 2024 года
OpenAI может представить новую модель искусственного интеллекта под названием Strawberry до конца сентября 2024 года. Эта модель будет ориентирована на предоставление более глубоких и аргументированных ответов, что потребует от 10 до 20 секунд на ответ. Strawberry предполагается использовать для решения сложных задач в математике, программировании и бизнесе.

OpenAI может анонсировать выпуск новой модели искусственного интеллекта под названием Strawberry до конца сентября 2024 года. Хотя слухи о данной модели циркулируют уже некоторое время, недавно появилась вероятность её релиза в ближайшие две недели, сообщает Android Authority.

Модель Strawberry будет сосредоточена на предоставлении аргументированных и глубоко проработанных ответов. В отличие от других моделей OpenAI, которые стремятся предоставить ответ как можно быстрее, эта модель может тратить от 10 до 20 секунд на ответ. Такой подход позволит уменьшить количество ошибок и предоставлять более точные и полные ответы на сложные вопросы.

Ожидается, что Strawberry будет использоваться в таких областях, как решение математических задач, программирование и бизнес-задачи, например, разработка детализированных маркетинговых стратегий.

Некоторые тестировщики уже успели опробовать модель и отметили, что она поддерживает только текстовое общение и может долго отвечать даже на простые вопросы. Также отмечается нестабильная работа функции запоминания предыдущих разговоров.

Новая модель будет интегрирована в ChatGPT как отдельная опция с новыми тарифами. Пользователей могут ограничить по количеству запросов в час, а с более высоким уровнем подписки будет увеличиваться это количество, а также ускоряться время ответа. На начальном этапе модель, вероятно, будет доступна в рамках плана ChatGPT Plus.

Напомним, что о новой модели искусственного интеллекта от OpenAI начали говорить в июле. В то время сообщалось о высокой степени секретности принципов её работы даже внутри компании. Недавно также стало известно, что OpenAI уже имеет более 1 миллиона бизнес-пользователей и планирует запуск новых уровней подписки, один из которых, возможно, будет включать доступ к Strawberry.

#искусственный интелект
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