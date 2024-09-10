Обновление также включило новые финалы, менеджер модов и улучшения игрового процесса.

Компания Larian Studios недавно выпустила седьмой патч для игры Baldur’s Gate 3, который значительно расширил её функционал благодаря официальной поддержке пользовательских модификаций. Обновление, выпущенное 5 сентября 2024 года, сразу же привлекло внимание игроков. С момента выхода патча количество установленных модификаций уже превысило миллион, что стало настоящим рекордом.



В этом обновлении добавлены новые "злые" финалы игры, а также внедрён специальный менеджер модов. Этот инструмент позволяет игрокам легко просматривать, устанавливать и использовать модификации, созданные сообществом. Также было улучшено взаимодействие с игрой: теперь поддерживается режим разделенного экрана, что предоставляет новые возможности для игрового процесса.



На данный момент модификации доступны только для версии игры на ПК, но разработчики уже работают над тем, чтобы перенести эту функциональность на консоли. Как пояснил основатель Larian Studios Свен Вінке, запуск модов для консолей потребует дополнительного времени из-за необходимости пройти через процессы согласования. Это также позволит разработчикам выявить и исправить возможные проблемы.



В будущем Larian Studios планируют добавить в игру фоторежим, возможность кросс-платформенного мультиплеера и дополнительные исправления ошибок. После завершения работы над этими улучшениями студия сосредоточится на разработке нового крупного проекта.