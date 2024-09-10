Статья сообщает о том, что AMD решила изменить свою стратегию и сосредоточится на разработке более доступных графических решений для широкой аудитории.

Компания AMD объявила о значительном изменении в своей стратегии на рынке графических процессоров. Теперь она не будет стремиться к лидерству в сегменте высокопроизводительных видеокарт, а сосредоточится на создании более доступных решений для широкой аудитории. Это заявление сделал старший вице-президент компании Джек Гюн в интервью Tom’s Hardware.



Слухи о том, что AMD отказалась от выпуска флагманских видеокарт серии Radeon RX 8000, были распространены несколько раз, однако официального подтверждения этой информации от компании не поступало.



По словам Джека Гюна, текущий приоритет компании — расширение присутствия на рынке и увеличение своей доли. AMD нацелена на достижение 40-50% рынка, стремясь сделать свои графические решения доступными для более широкого круга пользователей. Гюн подчеркнул, что компания не хочет ограничиваться узким сегментом высококлассных продуктов, доступных лишь обеспеченным потребителям.



Когда его спросили о планах AMD по возвращению на рынок флагманских графических процессоров, Гюн не предоставил конкретных деталей, но заверил, что компания планирует вернуться к этому сегменту в будущем.