Несмотря на невысокую мощность железа, цена устройства сопоставима с новым iPad Pro

Epson представила свой новый планшет Endeavor JT51, который не только оснащен мощными техническими характеристиками, но и адаптирован для профессионального использования в различных отраслях. Сердцем устройства является процессор Intel Celeron N6210, дополненный 4 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом от 256 ГБ до 1 ТБ. Планшет также предлагает широкие коммуникационные возможности, включая порты USB 3.2 Gen 2 Type-C и Type-A, а также слот для карты памяти и разъем для наушников.

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Что делает Endeavor JT51 особенно привлекательным для профессионального использования, так это его специализированные функции и возможность приобретения дополнительных аксессуаров для оптимизации работы в различных условиях. Например, устройство можно дополнить подставками, клавиатурой, стилусами и другими аксессуарами, что делает его идеальным инструментом для работы в мобильных условиях, как например, врачам при обслуживании пациентов или логистическим компаниям.

Основываясь на этих факторах, цена планшета в $900 оправдана его функциональностью и специализированными возможностями, которые делают его идеальным выбором для профессионалов, работающих в различных отраслях.