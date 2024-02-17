Инсайдеры обнаружили в свежей тестовой сборке Windows 11 небольшое, но важное изменение списка процессоров, совместимых с актуальной десктопной ОС Microsoft

В новой тестовой сборке Windows 11 было выявлено значимое обновление в требованиях к процессорам для поддержки операционной системы. Согласно обнаруженной информации, начиная с версии 24H2, Windows 11 не будет запускаться на компьютерах с устаревшими чипами, которые не поддерживают определенную инструкцию POPCNT.

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Это изменение затрагивает даже некоторые модели процессоров Intel Core первого поколения под сокет LGA 1366, которые однако обладают необходимой поддержкой POPCNT. Одновременно более старые чипы, лишенные этой инструкции, будут исключены из совместимости с новой сборкой Windows 11.

Следует отметить, что данное обновление также включает изменения в драйверах USB XHCI, отвечающих за управление USB 3.0 и более поздних версий. Теперь эти драйверы проводят проверку наличия инструкции POPCNT, что, вероятно, осложнит использование существующих способов обхода системных требований Windows 11 на неподдерживаемых системах.

Это изменение связано с желанием Microsoft оптимизировать и повысить безопасность операционной системы, а также обеспечить более эффективную работу современных процессоров. В целом, такие шаги могут сыграть важную роль в обеспечении стабильности и безопасности пользовательского комфорта при использовании Windows 11 в будущем.