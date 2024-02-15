Сэм Альтман, основатель и генеральный директор компании OpenAI, известной по чат-боту ChatGPT и генератору изображений DALL-E, высказал своё мнение относительно недавно выпущенной гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro

Сэм Альтман, основатель OpenAI, оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение, сравнив его с оригинальным iPhone. Он выразил своё восхищение новым устройством в социальной сети, назвав его вторым по значимости изобретением после первого iPhone. Несмотря на недовольство некоторых пользователей названием гарнитуры, Альтман подчеркнул её потенциальную революцию в мире технологий.

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Илон Маск, в свою очередь, не поделил энтузиазма по поводу Apple Vision Pro. По его словам, новое устройство не вызвало у него такого же восторга, как третье поколение iPhone. Он остался без эмоций после опыта использования гарнитуры.

Тем не менее, компания OpenAI уже выпустила приложение ChatGPT для Apple Vision Pro, что может привлечь внимание к устройству и расширить его функциональность.