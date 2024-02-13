Компания Infinix объявила о начале продаж на российском рынке смартфона SMART 8 Pro. Устройство получило быстрый экран, двойную камеру, возможность расширения памяти и при этом очень низкую стоимость

Компания Infinix, известный производитель мобильных устройств, радует российских потребителей новым смартфоном SMART 8 Pro, объединяющим в себе передовые технологии, многофункциональность и доступность цены.

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Infinix SMART 8 Pro оснащен 6,6-дюймовым экраном с разрешением 1612x720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, обеспечивающим плавное и комфортное взаимодействие с устройством. Благодаря пиковой яркости в 500 нит, пользователи смогут наслаждаться яркими и четкими изображениями даже при ярком солнечном свете. Функция Magic Ring добавляет удобства, отображая полезную информацию о звонках, статусе зарядки и другие уведомления в верхней части экрана.

Устройство работает на чипе Helio G36, который обеспечивает плавную и отзывчивую работу приложений и мультимедийных контентов. С максимальными 8 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить до 16 ГБ, и до 128 ГБ встроенной памяти, пользователи получают достаточно ресурсов для хранения данных, приложений и медиафайлов. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы без необходимости частой подзарядки.

Infinix SMART 8 Pro предлагает множество возможностей в области фотографии благодаря тыльной камере с основным 50-мегапиксельным датчиком. Разнообразные режимы съёмки, включая портретный и ночной режимы, позволяют создавать качественные и эффектные снимки в любых условиях. Фронтальная камера разрешением 8 Мп с LED-вспышкой обеспечивает яркие и четкие селфи.

Infinix SMART 8 Pro доступен в нескольких расцветках корпуса - золотой, голубой, белый и черный, что позволяет выбрать устройство по вкусу. Цены на новинку начинаются с 11 990 рублей за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а за модель с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти придется отдать 13 990 рублей.

Infinix SMART 8 Pro представляет собой идеальное сочетание производительности, функциональности и доступности, что делает его привлекательным выбором для широкого круга пользователей.