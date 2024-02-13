В сети появился геймплей Paralives, фанатской (но коммерческой) игры в жанре «симулятора жизни»

В мире компьютерных игр вновь вспыхнул интерес к симуляторам жизни, благодаря анонсам двух ожидаемых проектов. Electronic Arts, известный своим культовым сериалом "The Sims", занимается разработкой пятой части, а компания Krafton наращивает конкуренцию в виде нового проекта под названием inZOI. Однако наряду с крупными игровыми студиями, внимание общественности также привлекает фанатский проект под названием "Paralives".

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"Paralives" обещает предложить игрокам новый взгляд на жанр симуляторов жизни. Разработчики выпустили геймплейный ролик, демонстрирующий возможности игры: от создания персонажей с уникальными чертами личности до обустройства домов, поиска работы и занятий хобби. Также не обошлось без элементов романтики, что придает игре дополнительную глубину и реалистичность.





Особенностью проекта является его финансирование через платформу Patreon. Ежемесячно разработчики получают поддержку фанатов, что позволяет им воплощать амбициозные идеи в жизнь. На данный момент они получают около 33 170 долларов в месяц, что обеспечивает стабильную работу над игрой.

Планируется, что "Paralives" выйдет на платформу Steam где-то в 2025 году. Однако перед полноценным выпуском игры, разработчики планируют предложить игрокам период "Раннего доступа", чтобы получить обратную связь и доработать проект в соответствии с пожеланиями сообщества. Приятной новостью для игроков также является обещание разработчиков сделать все обновления с контентом бесплатными, что делает "Paralives" еще более привлекательным вариантом для фанатов симуляторов жизни.