Одна из самых интересных черт характера многих энтузиастов видеоигр заключается в их желании закупаться на распродажах тайтлами, которые им по факту не нужны. На эту тему часто говорят, ей посвящают статьи, однако хорошие статистические данные этого и других феноменов появились только сейчас.

Интересные и важные данные о предпочтениях и поведении геймеров были раскрыты благодаря недавнему исследованию, проведенному компанией Ultra. Это исследование охватило PC-геймеров из США и Великобритании, пролив свет на различные аспекты их игровой жизни.

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Одним из самых примечательных результатов исследования стало то, что 58% опрошенных геймеров были бы готовы перепродать свою цифровую коллекцию игр, если бы у них появилась такая возможность. Это свидетельствует о том, что даже в мире цифрового контента игроки оценивают возможность обмена и продажи игр.

Интересно отметить, что 24% игр из геймерских библиотек ни разу не запускались после их покупки. Этот факт указывает на то, что некоторые покупки могут быть совершены под влиянием момента или скидок, но фактически не используются.

Исследование также выявило, что 75% респондентов считают, что цены на AAA-игры слишком высоки, и 87% считают, что распродажи и скидки важным фактором для принятия решения о покупке. Эти результаты подчеркивают важность ценообразования и маркетинга для игровой индустрии.

По результатам исследования, 64% опрошенных приобретали игры по скидке или получали их бесплатно на раздачах, а 68% покупали внутриигровой контент. Это указывает на то, что многие игроки активно используются скидки и распродажи для пополнения своей коллекции игр и улучшения игрового процесса.

Среди других интересных фактов, выявленных исследованием, стоит отметить, что 64% опрошенных были бы готовы приобретать больше AAA-игр, если бы имели возможность перепродавать их, а 46% проявили бы радость от интеграции блокчейна в их любимые игры.

В целом, результаты исследования компании Ultra предоставляют ценную информацию для разработчиков и издателей игр, помогая им лучше понять потребности и предпочтения игроков и адаптировать свои продукты и стратегии маркетинга соответствующим образом.

Ссылка на более подробные результаты исследования доступна на официальном сайте компании Ultra.