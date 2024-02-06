Исследователи Брауновского университета в США нашли способ обойти защитные механизмы большой языковой модели GPT-4, чтобы заставить нейросеть генерировать потенциально небезопасный контент, который таковым посчитали разработчики

Исследователи из Брауновского университета в США обнаружили потенциальные уязвимости в защите языковой модели GPT-4. В их отчете рассказывается, как эти уязвимости позволяют обойти защитные механизмы модели, вызывая генерацию контента, который разработчики бы считали потенциально опасным.

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Ученые провели серию экспериментов, используя редкие языки, такие как зулусский, гэльский, хмонг и гуарани, чтобы отправлять запросы к модели. В результате исследования стало ясно, что при использовании этих малоизвестных языков защита GPT-4 не срабатывала в 79% случаев. Сравнительно, при использовании английского языка блокировка контента происходила в 99% случаев.

Интересно отметить, что ученые не использовали сложные методы взлома программного кода модели. Вместо этого они просто отправляли запросы на редких языках через Google Переводчик.

Это открытие поднимает важные вопросы о безопасности и надежности больших языковых моделей. Оно также подчеркивает необходимость постоянного совершенствования защитных механизмов в таких моделях, чтобы предотвратить возможные негативные последствия их использования.