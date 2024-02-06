Стартапт LiveDrop разработал приложение, позволяющее обмениваться файлами без задействования каких-либо беспроводных сетей

LiveDrop, инновационный стартап, представил уникальное приложение, помогающее сделать обмен файлами между смартфонами даже при отсутствии интернета. На выставке CES 2024 была представлена передовая технология, которая уже доступна для загрузки на устройства Android и iOS.

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Приложение не только обеспечивает обмен изображениями, видео, документами и PDF-файлами без необходимости интернета, Wi-Fi или Bluetooth, но и отличается использованием динамически изменяющегося шифрованного кода, аналогичного QR, обеспечивая высокий уровень безопасности передачи данных.





Процесс обмена файлами базируется на отправке уникальной матрицы данных файла, которая далее собирается на устройстве получателя. Несмотря на текущие ограничения, такие как возможное снижение качества изображений и скорость передачи в 250 Кбит/с, разработчики активно работают над улучшениями, стремясь достичь скорости в 1 Мбит/с.

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Одним из ключевых преимуществ LiveDrop является его способность работать в условиях полного отсутствия сигнала интернета, что делает его привлекательным решением в области безопасного обмена файлами. Приложение уже доступно для скачивания как на платформе App Store, так и в Google Play, предоставляя инновационный подход к передаче данных между устройствами.