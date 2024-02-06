Авторам саги Batman Arkham не удалось добраться до семибалльной зоны с новым проектом

Rocksteady Studios, разработчики культовых игр серии Batman: Arkham, встретились с разнообразными оценками своего нового проекта - Suicide Squad: Kill the Justice League. Они отказали прессе в предоставлении ключей для раннего доступа, но несколько изданий решили заплатить, чтобы получить возможность опубликовать обзоры заранее. Общая оценка игры составила 63/100. Единственная "зеленая" оценка, 8/10, была дана изданием VGC, которое отметило визуальное великолепие и заявило, что проект достойно завершает сагу Arkham.

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Однако издание Areajugones оценило игру на 4/10 и выразило сомнения в том, что новый проект соответствует качеству предыдущих работ Rocksteady. Журналист подчеркнул недостатки игры в различных аспектах.

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Сообщество игроков остается в ожидании дополнительных рецензий, чтобы получить более полное представление о Suicide Squad: Kill the Justice League.