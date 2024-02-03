Ведомство пояснило, что одна из главных «страшилок», связанных с биометрией, не соответствует действительности

В последнем обращении Минцифры в официальном Telegram-канале прояснились вопросы, связанные с предполагаемым хранением биометрических данных на портале "Госуслуги". Ведомство решительно опровергло распространенные мифы, подчеркнув, что подобные утверждения не соответствуют фактической ситуации.

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Важным уточнением стало подтверждение того, что биометрическая информация не сохраняется на самом портале, а лишь данные о ее размещении отображаются в Единой биометрической системе (ЕБС) и доступны в личном кабинете пользователя.

В соответствии с законом, банк обязан уведомить пользователя о передаче его биометрических данных в ЕБС в пределах 30 дней, после чего производится их удаление. Интересный момент заключается в том, что сам пользователь имеет право в любой момент удалить свою биометрию через личный кабинет или отозвать согласие у оператора ЕБС.

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Минцифры акцентирует внимание на том, что сбор биометрии осуществляется только с явного согласия человека, что прописано законодательно. Таким образом, весь процесс соблюдает законные нормы, предоставляя пользователю полный контроль над своими данными.