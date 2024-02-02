После появления фотографии с перевёрнутого аппарата SLIM была большая вероятность того, что он не сможет подзарядить АКБ и связаться с ЦУП. Но ему удалось это сделать, и на Земле уже есть фотографии Луны, выполненные первым японским лунным модулем

Японский космический аппарат SLIM преодолел трудности после нештатной посадки на Луну и смог успешно подзарядить свою батарею, установить связь с Центром управления полётом (ЦУП) и передать уникальные фотографии Луны. Первые изображения были запечатлены многодиапазонной спектральной камерой, способной анализировать состав лунных пород.

реклама

Эта миссия призвана раскрыть тайны происхождения Луны, особенно при обнаружении минерала оливина в грунте. Япония теперь включена в ряд стран, чей летательный аппарат успешно работает на Луне, став пятой в этом клубе. Исследователи надеются, что эти данные помогут подтвердить теорию о том, что Луна в прошлом отделилась от Земли. Все подробности миссии SLIM были предоставлены сотрудниками Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), включая впечатляющие фотографии самого аппарата, сделанные спутником NASA Lunar Reconnaissance Orbiter.