Hyundai разработала новую систему активной аэродинамики для электромобилей под названием Active Air Skirt (AAS), призванную пускай и незначительно, но всё же увеличить запаса хода машин

Hyundai внедрила инновационную систему активной аэродинамики для своих электромобилей, получившую название Active Air Skirt (AAS). Эта технология представляет собой революционные "активные воздушные юбки", размещенные перед передними колесами, направленные на снижение сопротивления воздуха при движении по шоссе. Функциональность AAS включает активацию при достижении скорости более 80 км/ч и автоматическое отключение при снижении скорости до 70 км/ч.

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Результаты тестирования на электрокаре Genesis GV60 привели к заметному улучшению аэродинамики - коэффициент лобового сопротивления уменьшился на 0,008, что в свою очередь повысило общую эффективность автомобиля на 2,8%. Интересный факт заключается в том, что это также привело к увеличению запаса хода автомобиля на небольшие, но заметные 6 километров. При этом AAS продолжает свою работу даже на экстремально высоких скоростях, превышающих 200 км/ч, увеличивая прижимную силу, тягу и общую устойчивость.

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Заявки на патенты, поданные компанией как в Южной Корее, так и в США, свидетельствуют о серьезных намерениях Hyundai в области инноваций в электромобильной индустрии.