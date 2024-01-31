Porsche Macan стал вторым серийным электрокаром немецкого бренда. Он представлен сразу в двух версиях: Macan 4 и Macan Turbo — обе имеют двухмоторное исполнение с полным приводом, но заметно различаются по части ходовых характеристик

Porsche представила второе поколение своего электрического автомобиля, Porsche Macan, разделив его на два варианта: Macan 4 и Macan Turbo. Оба варианта отличаются двигательной составляющей и характеристиками, что придают каждой модели свою неповторимость.

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Базовый Macan 4 оборудован двумя электродвигателями, общая мощность которых достигает 300 кВт (480 л.с.), с крутящим моментом 479 Нм. Благодаря этому, автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 4,9 секунды. Емкость аккумулятора составляет 100 кВтч, а технология быстрой зарядки позволяет "заправить" батарею от 10% до 80% всего за 21 минуту, благодаря мощности 270 кВт.

Macan Turbo, в свою очередь, поражает двумя электродвигателями, общая мощность которых впечатляет — 470 кВт (639 л.с.), с крутящим моментом 1130 Нм. Эта версия ускоряется до 100 км/ч за всего 3,1 секунды и достигает максимальной скорости 260 км/ч.

Обе модели имеют одинаковую пневмоподвеску и систему управления амортизацией PASM, в то время как их кузова обладают коэффициентом лобового сопротивления в 0,25, благодаря активным охлаждающим заслонкам и воздушным завесам.

Macan получил подруливающую заднюю ось, колеса диаметром 22 дюйма, и увеличенную колесную базу на 8,3 см. В салоне вас встречает центральный 12,6-дюймовый сенсорный экран и вспомогательный, на приборной панели, с диагональю 10,9 дюйма. Настройка Macan включает поддержку информационно-развлекательных систем Google и Apple.

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Цены на Porsche Macan 4 стартуют от $78 800, в то время как Macan Turbo предложен покупателям за сумму от $106 960.