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Сбербанк представил инновационное дополнение к своему детскому банковскому продукту: появился детский платежный стикер, дополняющий функционал детской "СберКарты". Этот яркий аксессуар предназначен для клиентов в возрасте от 6 до 13 лет и предлагает возможности, соответствующие потребностям молодых пользователей.
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Стикер объединяет в себе не только стильный дизайн, но и функционал обычной платежной карты, представленный в более удобном формате. Его использование открывает доступ к бесконтактной оплате покупок, снятию наличных в банкоматах, накоплению кэшбека, а также уведомлениям о финансовых операциях. На поверхности стикера изображен милый маскот банка – "СберКот", придающий использованию банковских услуг игровой характер.
Стикер клеится на мобильном телефоне, что избавляет от необходимости носить отдельную карточку или кошелек. Заказать уникальный детский платежный стикер можно через официальное мобильное приложение "СберБанк Онлайн".