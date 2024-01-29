Они отличаются весёлым дизайном и предлагают всё те же возможности, что и обычная платёжная карта, но в более удобном формате

Сбербанк представил инновационное дополнение к своему детскому банковскому продукту: появился детский платежный стикер, дополняющий функционал детской "СберКарты". Этот яркий аксессуар предназначен для клиентов в возрасте от 6 до 13 лет и предлагает возможности, соответствующие потребностям молодых пользователей.

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Стикер объединяет в себе не только стильный дизайн, но и функционал обычной платежной карты, представленный в более удобном формате. Его использование открывает доступ к бесконтактной оплате покупок, снятию наличных в банкоматах, накоплению кэшбека, а также уведомлениям о финансовых операциях. На поверхности стикера изображен милый маскот банка – "СберКот", придающий использованию банковских услуг игровой характер.

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Стикер клеится на мобильном телефоне, что избавляет от необходимости носить отдельную карточку или кошелек. Заказать уникальный детский платежный стикер можно через официальное мобильное приложение "СберБанк Онлайн".