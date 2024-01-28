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По последним утечкам информации от инсайдеров стало известно, что Microsoft готовит к выпуску новое обновление 24H2 для операционной системы Windows 11. Планируется его релиз в сентябре 2024 года с фокусом на интеграции передовых функций искусственного интеллекта в рамках Windows 11.
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Информация, полученная из портала Windows Central, подтверждает, что компания планирует позиционировать апдейт 24H2 как ключевое событие в развитии операционной системы, ориентированное на использование искусственного интеллекта в следующем поколении персональных компьютеров, предполагаемых к выходу на рынок в 2024 году. Важно отметить, что релиз Windows 12 возможно отложен после ухода главы разработки Windows, Паноса Паная.
По слухам, задержка выпуска Windows 12 мотивировала Microsoft акцентировать внимание на обновлении 24H2, позиционируя его как важный этап вперед и связывая его с запуском первого поколения компьютеров, оснащенных интегрированным искусственным интеллектом. Несмотря на отсутствие подробностей о конкретных нововведениях, ожидается, что обновление тесно взаимодействует с системой помощника Microsoft Copilot, обещая новый этап развития операционной системы.