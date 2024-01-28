Считалось, что обновление Windows 11 23H2 — это последний апдейт перед Windows 12. Но судя по свежим инсайдерским данным, Microsoft готовит к релизу обновление 24H2

По последним утечкам информации от инсайдеров стало известно, что Microsoft готовит к выпуску новое обновление 24H2 для операционной системы Windows 11. Планируется его релиз в сентябре 2024 года с фокусом на интеграции передовых функций искусственного интеллекта в рамках Windows 11.

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Информация, полученная из портала Windows Central, подтверждает, что компания планирует позиционировать апдейт 24H2 как ключевое событие в развитии операционной системы, ориентированное на использование искусственного интеллекта в следующем поколении персональных компьютеров, предполагаемых к выходу на рынок в 2024 году. Важно отметить, что релиз Windows 12 возможно отложен после ухода главы разработки Windows, Паноса Паная.

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По слухам, задержка выпуска Windows 12 мотивировала Microsoft акцентировать внимание на обновлении 24H2, позиционируя его как важный этап вперед и связывая его с запуском первого поколения компьютеров, оснащенных интегрированным искусственным интеллектом. Несмотря на отсутствие подробностей о конкретных нововведениях, ожидается, что обновление тесно взаимодействует с системой помощника Microsoft Copilot, обещая новый этап развития операционной системы.