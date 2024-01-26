Всем очевидно, что Valve зарабатывает на лутбоксах огромные деньги. Но какие именно

Эксперты портала CS2 Case Tracker представили подробный отчет о доходах Valve от лутбоксов в CS:GO и CS2 за 2023 год. По их оценкам, компания заработала около 980 миллионов долларов, исключая процент комиссии за сделки на торговой площадке.

реклама

В течение прошедшего года геймеры активно распаковывали кейсы, их общее количество достигло впечатляющей отметки в 400 318 821. Использовано 359,6 миллиона ключей. Наибольшей популярностью пользовались лутбоксы Dreams & Nightmares, Fracture и Recoil.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Особенно примечательно, что Valve не только успешно адаптируется к инфляции, но и опережает ее. Средняя цена лутбоксов выросла на 178%, а кейсы Danger Zone выделяются ростом цен на 492%. Эти данные свидетельствуют о непрерывном экономическом влиянии лутбоксов в мире видеоигр.