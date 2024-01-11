Основным фундаментом проекта стал ранний билд грядущего переиздания — его, напомним, «слили» вместе с документацией и прототипом Marvel’s Wolverine ещё в декабре

Marvel’s Spider-Man 2 для PlayStation 5 вызвал оживленный интерес в игровом мире. Несмотря на отсутствие официального подтверждения PC-порта от Sony и Insomniac Games, сообществом начаты работы над неофициальной версией. Энтузиасты, используя ранний билд, полученный из утечек в декабре, проводят обратный инжиниринг и активно обсуждают свои успехи в сети, в основном на Twitter. До сих пор разработчики не комментировали эти действия, но в сети распространено мнение, что эта инициатива, скорее всего, не будет завершена до официального анонса.

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Прогнозируется, что Sony может объявить и, возможно, выпустить официальный PC-порт Marvel’s Spider-Man 2 в текущем году, радуя геймеров. В настоящее время игра доступна только на PlayStation 5, что добавляет интриги вокруг будущих возможных платформенных релизов.