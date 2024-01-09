Компания показала небольшой тизер будущей новинки, которая будет показана на выставке CES 2024

ASUS анонсировала первый игровой мини-ПК NUC в рамках серии ROG, предварительно представив его в коротком тизере. Устройство не только обещает высокую производительность, но и выделяется стильным дизайном: корпус мини-системы будет украшен RGB-подсветкой, создавая соответвующую атмосферу для истинных геймеров. Внешний вид новинки схож с уже известной моделью Intel NUC 12 Enthusiast.

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Хотя технические характеристики устройства пока держатся в секрете, компания ASUS уточнила дату релиза – 8 января 2024 года, в рамках выставки CES. В своем официальном сообщении компания приглашает геймеров подготовиться к "игровой революции" и заверяет, что представит первый в мире ROG NUC.

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ASUS также поделилась ожиданиями от своей новой игровой серии Geekom, которая также будет представлена на выставке CES 2024. Обещая переосмысление игрового опыта, мероприятие станет важным для всех, кто стремится к инновациям в мире гейминга.