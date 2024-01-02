Гаджет выполнен в минималистичном дизайне, оснащён портами USB Type-A и Type-C, а также совместим с тремя протоколами быстрой зарядки

Xiaomi расширила свою линейку продуктов новым мощным зарядным устройством, предназначенным для использования в автомобиле. Оснащенное портами USB Type-A и Type-C, а также совместимое с тремя протоколами быстрой зарядки, это устройство может обеспечивать до 100 Вт мощности, включая впечатляющие 90 Вт через порт Type-C.

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Одной из ключевых особенностей новинки является ее универсальная совместимость с 12- и 24-вольтовыми прикуривателями, а также поддержка протокола быстрой зарядки UFCS Fusion, объединяющего стандарты UFC, PD и QC.

Производитель обещает высокую надежность устройства, отмечая, что корпус спроектирован для выдерживания не менее 2000 циклов подключения к прикуривателю. Порты USB Type-A и Type-C, в свою очередь, оцениваются на 3000 и 10 000 циклов подключения соответственно.

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При всей своей функциональности новинка остается доступной, с ценой всего $13 в Китае. Это зарядное устройство представляет собой не только технологический прорыв, но и привлекательное предложение для потребителей.