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Nata15
Характеристики vivo X100S раскрыты инсайдером
Известный инсайдер Digital Chat Station раздобыл и выложил в сеть технические характеристики флагманского vivo X100S

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Известный информатор Digital Chat Station представил расширенную информацию о предстоящей линейке смартфонов vivo X100, с особо подчеркнутыми деталями флагманской модели vivo X100S.

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Согласно предоставленным данным, vivo X100S оборудован выдающимся AMOLED-экраном 8T от BOE, который обеспечивает частоту обновления на уровне 120 Гц и разрешение 1,5K. Под крышку устройства заложен мощный процессор MediaTek Dimensity 9300, который является базой для всей серии X100. Батарея смартфона имеет внушительную емкость 5000 мАч и поддерживает ультра-быструю зарядку на уровне 120 Вт.

Особое внимание уделяется камерной системе. Тройная камера включает 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX920 с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS), сверхширокоугольную камеру на 50 Мп и перископический объектив с датчиком Omnivision OV64B разрешением 64 Мп и оптическим зумом 3x.

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Премьера смартфонов серии vivo X100 запланирована на второй квартал 2024 года. Создаётся ожидание появления устройств с передовыми технологиями и выдающимися характеристиками в мире мобильных устройств.

#новости #техника
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