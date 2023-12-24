На YouTube-канале WekiHome появилось видео полной разборки флагманского смартфона Nubia Z60 Ultra

На YouTube-канале WekiHome появилось видео, посвященное полной разборке флагманского Nubia Z60 Ultra. Автор ролика провел детальный анализ внутренних компонентов смартфона, обнаружив, что размещение камерных модулей на задней панели имеет техническое обоснование. Модули расположены в "колодцах" материнской платы, контактируя с металлической рамкой через медные пластины и термопрокладки.

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Первая причина необычной компоновки заключается в том, что такое распределение позволяет избежать сложностей при размещении компонентов внутри устройства. Если бы модули были упакованы плотнее, требовалось бы вырезать одно большое отверстие в плате, что могло бы усложнить конструкцию.

Дополнительно все камерные модули оборудованы оптической системой стабилизации, использующей магниты. Увеличение расстояния между ними предотвращает взаимное воздействие магнитов. Это техническое решение также способствует упрощению конструкции смартфона.

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В ходе разборки автор измерил яркость экрана устройства, отмечая пиковое значение в 1002 нит и общую яркость в 569 нит. Это подробное исследование раскрывает как дизайнерские, так и технические аспекты строения Nubia Z60 Ultra, добавляя детали к пониманию внутренней структуры этого флагманского смартфона.