В сети появилась новая информация о серии смартфонов HUAWEI nova 12. По данным инсайдеров, в неё войдут сразу четыре модели, включая Active Edition, Pro и Ultra

В последних утечках о предстоящей серии смартфонов HUAWEI nova 12 раскрывается обширная информация о каждой модели. Nova 12 Active Edition обещает плоский экран и мощный процессор Snapdragon 778G, поддерживающий сети 4G. Смартфон снабжен камерой Sony IMX766 и аккумулятором на 4500 мАч, этот вариант предоставит высокую производительность.

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Базовая модель nova 12 ожидается с аналогичным аккумулятором, но с 66-ваттной быстрой зарядкой и выбором мобильной платформы между Kirin 830 и Kirin 9000s. Экран с защитным стеклом Kunlun и сенсор OV50E дополняют список ключевых характеристик.

Nova 12 Pro, вероятно, станет флагманом серии, получив процессор Kirin 9000s и изогнутый экран с защитным стеклом. Камера OV50H и 4500 мАч аккумулятор со 100-ваттной зарядкой подчеркивают фокус на высокой производительности.

Самая передовая модель, Ultra, предлагает загнутый экран Kunlun 2-го поколения, работу на чипе Kirin 9000s, а также специальную функцию спутниковой связи. Аккумулятор и камера остаются теми же, что и у версии Pro, делая Ultra идеальным выбором для тех, кто ищет передовые технологии.

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Официальная премьера этих моделей HUAWEI nova 12 будет интересным событием для поклонников бренда, поскольку она подтвердит или опровергнет эти увлекательные детали.