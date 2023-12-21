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В последних утечках о предстоящей серии смартфонов HUAWEI nova 12 раскрывается обширная информация о каждой модели. Nova 12 Active Edition обещает плоский экран и мощный процессор Snapdragon 778G, поддерживающий сети 4G. Смартфон снабжен камерой Sony IMX766 и аккумулятором на 4500 мАч, этот вариант предоставит высокую производительность.
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Базовая модель nova 12 ожидается с аналогичным аккумулятором, но с 66-ваттной быстрой зарядкой и выбором мобильной платформы между Kirin 830 и Kirin 9000s. Экран с защитным стеклом Kunlun и сенсор OV50E дополняют список ключевых характеристик.
Nova 12 Pro, вероятно, станет флагманом серии, получив процессор Kirin 9000s и изогнутый экран с защитным стеклом. Камера OV50H и 4500 мАч аккумулятор со 100-ваттной зарядкой подчеркивают фокус на высокой производительности.
Самая передовая модель, Ultra, предлагает загнутый экран Kunlun 2-го поколения, работу на чипе Kirin 9000s, а также специальную функцию спутниковой связи. Аккумулятор и камера остаются теми же, что и у версии Pro, делая Ultra идеальным выбором для тех, кто ищет передовые технологии.
Официальная премьера этих моделей HUAWEI nova 12 будет интересным событием для поклонников бренда, поскольку она подтвердит или опровергнет эти увлекательные детали.