Инди-игра «Русы против ящеров» всю осень потрясает интернет и грозится прийти в реальность. Ждать фанатам осталась совсем недолго

Компания Hobby World заявила о запуске предзаказов на настольную игру "Русы против ящеров", основанную на карточной игре "Берсерк". Предзаказ доступен по цене 990 рублей и включает в себя обширный комплект: 60 карт, разделенных поровну между фракциями "русов" и "ящеров", бустеры, жетоны для отслеживания ранений и эффектов, игровой кубик, таблицу ударов, а также дополнительные элементы, такие как памятки и правила. Планируется начать продажи этого набора в феврале 2024 года.

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Игра "Русы против ящеров" вышла на свет 27 сентября и сразу завоевала высокие оценки пользователей на платформе Steam. К ноябрю разработчики объявили, что было продано более 100 тысяч копий. Несмотря на успешные продажи, сфера монетизации оказалась вызовной: на платформе VK Play игра принесла создателям всего около 60 тысяч рублей.

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Это свидетельствует о значительном интересе со стороны игрового сообщества, однако невысокие доходы подчеркивают важность эффективных стратегий монетизации в индустрии настольных игр. Остается надеяться, что настольная версия "Русы против ящеров" продолжит пользоваться успехом и принесет создателям заслуженные финансовые выгоды.