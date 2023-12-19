Учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе придумали алгоритм AntiFake, который препятствует созданию голосовых дипфейков

В своем исследовании, ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе представили инновационный алгоритм AntiFake, разработанный для сдерживания волнующей проблемы создания голосовых дипфейков. Этот инструмент выходит за рамки простого предотвращения мошенничества в системах голосовой аутентификации, предоставляя дополнительную пользу в области защиты авторских прав музыкантов.

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Основная технология, используемая в AntiFake, основана на применении метода состязательного искусственного интеллекта. Суть заключается в том, что инструмент тонко изменяет записанный аудиосигнал, создавая искажения, которые, несмотря на их незаметность для человеческого уха, имеют существенное воздействие на искусственный интеллект. В результате создается голос, который для человека звучит идентично оригиналу, но для искусственного интеллекта представляет собой нечто совершенно иное.

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Эксперименты, проведенные с использованием пяти различных инструментов для создания дипфейков, продемонстрировали впечатляющую эффективность AntiFake: в 95% случаев алгоритм успешно блокировал создание реалистичных подделок. Важно отметить, что в настоящее время алгоритм специализируется на защите коротких фрагментов речи и ориентирован на самый распространенный тип имитации голоса. Тем не менее, создатели обещают дальнейшее развитие инструмента, помогая ему в будущем обеспечивать защиту более продолжительных аудиозаписей, вплоть до целых музыкальных композиций.