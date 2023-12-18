Самолёт Electric Eel от компании Ampaire пробыл в небе рекордное количество времени

Самолет Electric Eel, разработанный компанией Ampaire, достиг значительного успеха, проведя испытательный полет, в ходе которого преодолел расстояние в 2213 километров и находился в воздухе в течение 12 часов. Это впечатляющее достижение стало возможным благодаря инновационной умной гибридной трансмиссии первого поколения, которая сократила расход топлива на 50–70%.

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Electric Eel оснащен толкающим винтом и традиционным носовым винтом от авиалайнера Cessna 337 Skymaster с двойным хвостом. Уникальность заключается в том, что два силовых агрегата полностью разделены и работают параллельно, что способствует эффективной работе самолета.

Планы разработчиков включают в себя дальнейшее совершенствование концепции. Переход к параллельной компоновке предполагает использование комбинированной гибридной системы для приведения в действие как заднего винта, так и электродвигателя носового винта. Это позволит внедрить рекуперативное пневматическое торможение и обеспечит бензиновому двигателю возможность заряжать аккумулятор во время полета.

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Несмотря на рекордную выносливость текущего поколения Electric Eel, необходимость зарядки в ангаре между полетами ограничивает его автономию. Однако в модели следующего поколения планируется внедрить более гибкую систему, которая сможет работать исключительно на топливе в случае невозможности проведения зарядки.