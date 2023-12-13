По заявлению производителя, каждый компонент устройства тщательно подобран для обеспечения высокого качества звука, а для исключения помех предусмотрен специальный режим работы устройства, отключающий все «лишние» функции

Yamaha представила свой новейший CD-проигрыватель CDC603RK, нацеленный на заядлых меломанов. Согласно заявлению производителя, каждый компонент этого устройства был тщательно отобран с учетом высокого качества звучания. Для предотвращения нежелательных помех предусмотрен специальный режим работы, который автоматически отключает все "лишние" функции.

реклама

Эта инновационная модель оснащена лотком на пять дисков, поддерживающим аудиозаписи в диапазоне частот от 2 Гц до 20 кГц. Функция PlayXchange позволяет менять диски прямо во время воспроизведения без прерывания звука. Дополнительной особенностью является возможность выключения дисплея и цифрового аудиовхода для предотвращения возможных помех (функция Pure Direct).

Лазерный звукосниматель, размещенный на механизме с "плавающим" подвесом, обеспечивает стабильную работу и высокое качество звука, не подверженные влиянию вибрации. Процессор устройства оптимизирован специально для компакт-дисков и аккуратно контролирует положение звукоснимателя, частоту вращения шпинделя, а также другие параметры, чтобы "компенсировать любые проблемы", такие как деформация, царапины и пыль на поверхности CD.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Кроме того, проигрыватель способен воспроизводить музыку с USB-накопителей в различных форматах, включая FLAC, AAC, MP3, WMA и WAV с разрешением до 24 бит / 96 кГц. Среди других характеристик устройства можно выделить отношение сигнал/шум 105 дБ и коэффициент нелинейных искажений на уровне 0,003%. Также плеер оснащен несимметричным RCA-выходом и оптическим портом. Цена на новинку Yamaha CDC603RK в Европе составляет $644.