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Британская компания Gin ebikes анонсировала инновационную модель электровелосипеда Gin X, разработанного специально для удобных прогулок по пригороду. Среди ключевых особенностей этой модели выделяются встроенный дисплей в руле и мощный аккумулятор, обеспечивающий запас хода до 240 километров.
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Фундамент Gin X составляет алюминиевая рама из сплава 6061, а передовые технологии включают амортизационную вилку с блокировкой для езды по бездорожью, а также гидравлические дисковые тормоза от компании ZOOM. Вес велосипеда составляет всего 20 кг, при этом он обладает невероятной прочностью, способной выдержать нагрузку до 130 кг. Колеса диаметром 27,5 дюймов обуты в надежные гибридные шины.
Двигатель-редуктор Bafang мощностью 250 ватт значительно облегчает педалирование, позволяя достигнуть скорости до 25 км/ч. Съемный аккумулятор обеспечивает полный запас хода до 240 километров, а его полная зарядка занимает всего 5 часов. Дополнительный уровень комфорта привносит встроенный дисплей в руле, отображающий информацию о скорости, уровне PAS, пройденном расстоянии и оставшемся заряде аккумулятора.
Комплектация Gin X включает не только передовой электровелосипед, но также полный комплект аксессуаров: шлем, систему противоугонную, держатель для смартфона и бутылку для воды. Стоимость этой передовой модели стартует от 1500 долларов США, делая Gin X доступным выбором для ценителей современных технологий и комфортной езды.