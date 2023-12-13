Из особенностей модели выделяется встроенный в руль дисплей и ёмкий аккумулятор, рассчитанный на запас хода около 240 километров

Британская компания Gin ebikes анонсировала инновационную модель электровелосипеда Gin X, разработанного специально для удобных прогулок по пригороду. Среди ключевых особенностей этой модели выделяются встроенный дисплей в руле и мощный аккумулятор, обеспечивающий запас хода до 240 километров.

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Фундамент Gin X составляет алюминиевая рама из сплава 6061, а передовые технологии включают амортизационную вилку с блокировкой для езды по бездорожью, а также гидравлические дисковые тормоза от компании ZOOM. Вес велосипеда составляет всего 20 кг, при этом он обладает невероятной прочностью, способной выдержать нагрузку до 130 кг. Колеса диаметром 27,5 дюймов обуты в надежные гибридные шины.

Двигатель-редуктор Bafang мощностью 250 ватт значительно облегчает педалирование, позволяя достигнуть скорости до 25 км/ч. Съемный аккумулятор обеспечивает полный запас хода до 240 километров, а его полная зарядка занимает всего 5 часов. Дополнительный уровень комфорта привносит встроенный дисплей в руле, отображающий информацию о скорости, уровне PAS, пройденном расстоянии и оставшемся заряде аккумулятора.

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Комплектация Gin X включает не только передовой электровелосипед, но также полный комплект аксессуаров: шлем, систему противоугонную, держатель для смартфона и бутылку для воды. Стоимость этой передовой модели стартует от 1500 долларов США, делая Gin X доступным выбором для ценителей современных технологий и комфортной езды.