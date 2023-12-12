Beanie Jam Faux Fur Lined Bluetooth Knit Hat на вид представляет собой обычную вязаную шапку

Beanie Jam представила уникальное решение для любителей шапок и музыки – Beanie Jam Faux Fur Lined Bluetooth Knit Hat. Теперь носить шапку вместе с наушниками стало комфортным и стильным: это не просто вязаная шапка, а настоящая беспроводная гарнитура, спрятанная в обычном головном уборе.

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Инновационные наушники легко подключаются по Bluetooth к вашему смартфону или другим устройствам. Элементы управления также интегрированы, чтобы сохранить внешний вид шапки. Зарядка занимает всего несколько часов, а вы можете наслаждаться вашей любимой музыкой до 10 часов, даже при умеренной громкости.

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Но Beanie Jam Faux Fur Lined Bluetooth Knit Hat не только обеспечивает отличный звук. Он также выполняет свою основную функцию – защиту от холода, благодаря подкладке из искусственного меха и "дышащему" материалу, который предотвращает перегрев головы. И, конечно, доступен в нескольких стильных цветах, чтобы соответствовать вашему личному стилю. Новая шапка Beanie Jam - это не просто аксессуар, это симбиоз комфорта и моды.