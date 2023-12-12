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Beanie Jam представила уникальное решение для любителей шапок и музыки – Beanie Jam Faux Fur Lined Bluetooth Knit Hat. Теперь носить шапку вместе с наушниками стало комфортным и стильным: это не просто вязаная шапка, а настоящая беспроводная гарнитура, спрятанная в обычном головном уборе.
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Инновационные наушники легко подключаются по Bluetooth к вашему смартфону или другим устройствам. Элементы управления также интегрированы, чтобы сохранить внешний вид шапки. Зарядка занимает всего несколько часов, а вы можете наслаждаться вашей любимой музыкой до 10 часов, даже при умеренной громкости.
Но Beanie Jam Faux Fur Lined Bluetooth Knit Hat не только обеспечивает отличный звук. Он также выполняет свою основную функцию – защиту от холода, благодаря подкладке из искусственного меха и "дышащему" материалу, который предотвращает перегрев головы. И, конечно, доступен в нескольких стильных цветах, чтобы соответствовать вашему личному стилю. Новая шапка Beanie Jam - это не просто аксессуар, это симбиоз комфорта и моды.