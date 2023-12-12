Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Prophetic Halo гарнитура для управления снами
Разработчики обещают потенциальным покупателям этого гаджета полный контроль над собственными сновидениями уже к 2025 году

реклама

Проект Prophetic представил свое новаторское устройство под названием Halo, способное искусственно вызывать осознанные сновидения. Команда разработчиков заверяет потенциальных пользователей, что к 2025 году устройство предоставит полный контроль над их собственным миром снов.

реклама

Halo представляет собой головной обруч, использующий уникальное сочетание ультразвуковой технологии и машинного обучения. Этот инновационный гаджет точно определяет, когда человек находится в фазе быстрого сна, активируя устойчивые осознанные сновидения. Электрические импульсы направлены на ключевые области мозга, ответственные за процессы принятия решений, предоставляя пользователю больше возможностей контроля.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Представители стартапа выражают уверенность в том, что использование Halo поможет сократить количество ночных кошмаров, особенно у тех, кто страдает от посттравматического стрессового расстройства. Кроме того, они видят в этом инструменте новые перспективы для исследования таинственных аспектов человеческого сознания. Стоимость этого инновационного продукта стартует от $1500.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Путин: в России находится примерно 10 миллионов трудовых мигрантов
Германия потратила больше двух миллиардов евро на лёгкие ударные вертолёты Airbus
Планы по перерегистрация акционеров компании "Тинькофф": переезд из Кипра в Россию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
60
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
46
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
Исследователям из Бразилии удалось найти в Антарктиде два окаменевших фрагмента костей птиц
1
Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
+
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+
Что чувствуют пилоты после полета на истребителе F-35
+
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
Украина станет первой страной в мире, которая получит новые десантные машины Caracal от Rheinmetall
11
Honor представляет телефон, практически идентичный iPhone 15, но стоящий гораздо дешевле
1
Глава Rapidus считает, что японская полупроводниковая промышленность сможет ликвидировать 20-летнее отставание от лидеров
2
Новый ракетный двигатель призван заменить попавшие под санкции российские РД-181
3
Зеленский подтвердил, что «две трети» американских выделенных Украине денег остаются в США
5
Российские оружейники разрабатывают инновационный гиперзвуковой снайперский комплекс
2
Внедорожник Cybertruck не смог заехать на холм
4
Риттер: "Ланцеты" парализовали Украину и доминируют над полем боя, пугая танки и личный состав ВСУ
1
Видео с уникальным Lamborghini Urus появилось на YouTube
1
Безопасные облачные решения в Европе: как избежать конфликта с CLOUD Act
+
Samsung готовит прорывные наушники с искусственным интеллектом
1
Спикер Джонсон: южная граница США важнее Украины
+

Популярные статьи

10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
14
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
45
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
33
Почему X-37B считают самым «загадочным» беспилотником США
+
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
52
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
7
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
29
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9
2
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
2
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
13

Сейчас обсуждают

Денис Бураков
22:28
Согласен, сам взял 4090 и 4к Моник, лучи буквально не работают нигде, а длсс это тупо уродство, но щас нищюки с 1650 и 720р мониками набегут доказывать, что небо зелёное. Хуанг же никогда не обманывал...
NVIDIA прекращает производство видеокарт без поддержки трассировки лучей
OhOtNiChEk
22:12
Если 4070 S будет 16 Гб и старые разъемы питания, это будет шедевр ))
Стали известны даты выхода всех видеокарт RTX 4000 SUPER
Дмитрий Федорович
21:59
Я бы обратил внимание только на территории Палестины. На их землях незаконно проживает много лет нация, которая как бы отсвечивает во всех конфликтах инициатором. Думаю нужно на них перекинуть часть в...
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
glavhyilo
21:55
уничтожили уже этот патриот,не долго он целым был на украине.
Германия передала Украине второй ЗРК Patriot
nalimezzz29
21:54
Ну, коли мне минусов накидали, привожу доказательства: https://www.youtube.com/watch?v=tqZzylhe0Ws&t=584s&pp=ygUadGhlIGxhc3Qgb2YgdXMgcnR4IDMwODAgdGk%3D
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
glavhyilo
21:52
Три Кинжала похоронили сегодня в Житомире ЗРК комплекс Патриот.Вместе с машинами управления и личным составом. 19:11 так пишут сайты
Германия передала Украине второй ЗРК Patriot
Валерий Белкин
21:52
Хахлы с головой не дружат
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
Дмитрий Зяблов
21:42
Я понял, петушарий одна голова, а этот полужопие, вместе два полужопия ? Бинго, можно, забирать жмуров!
Арестович вновь критикует действующие власти Украины, считая что в России куда больше демократии
SMA
21:41
>Ватники склонны к конспирологии Хохлы склонны к подчинению британским клоунам
Маск: Запад заставил ВСУ наступать, а не обороняться – Теперь мы видим к чему это всё привело
Марио Сландер
21:40
Разве у него не каждое колесо ведущее? Зачем блокировка?
Внедорожник Cybertruck не смог заехать на холм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем