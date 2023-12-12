Разработчики обещают потенциальным покупателям этого гаджета полный контроль над собственными сновидениями уже к 2025 году

Проект Prophetic представил свое новаторское устройство под названием Halo, способное искусственно вызывать осознанные сновидения. Команда разработчиков заверяет потенциальных пользователей, что к 2025 году устройство предоставит полный контроль над их собственным миром снов.

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Halo представляет собой головной обруч, использующий уникальное сочетание ультразвуковой технологии и машинного обучения. Этот инновационный гаджет точно определяет, когда человек находится в фазе быстрого сна, активируя устойчивые осознанные сновидения. Электрические импульсы направлены на ключевые области мозга, ответственные за процессы принятия решений, предоставляя пользователю больше возможностей контроля.

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Представители стартапа выражают уверенность в том, что использование Halo поможет сократить количество ночных кошмаров, особенно у тех, кто страдает от посттравматического стрессового расстройства. Кроме того, они видят в этом инструменте новые перспективы для исследования таинственных аспектов человеческого сознания. Стоимость этого инновационного продукта стартует от $1500.