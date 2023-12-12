Явление уже окрестили «полярным сиянием SpaceX»

Исследователи из Обсерватории Макдональда в Остине проанализировали необычное атмосферное явление, связанное с каждым запуском ракеты компании SpaceX. Это феномен получил название "полярное сияние SpaceX" и выражается в образовании так называемых "красных дыр". Научное сообщество выражает обеспокоенность возможными негативными последствиями этого явления для коротковолновой радиосвязи и глобальной системы позиционирования (GPS).

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Согласно исследователям, эти "красные дыры" появляются из-за выброса около 180 килограммов выхлопных газов двигателями ракет SpaceX. Этот процесс осуществляется на высоте приблизительно 300 километров, где солнечное излучение ионизирует атомы и молекулы, создавая защитный электронный слой. Отмечается, что ионосфера играет ключевую роль в поддержании стабильности коротковолновой радиосвязи и глобальной навигации.

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Однако остается вопрос о потенциальном отрицательном воздействии "полярного сияния SpaceX" на астрономическую науку. Учитывая проблемы, связанные с световым загрязнением небес от спутников Starlink, некоторые специалисты рассматривают эти атмосферные явления как уникальную возможность для изучения взаимодействия работающих двигателей и атмосферы.