Спустя всего несколько дней с момента запуска Android-приложения Beeper Mini, позволяющего общаться с владельцами «яблочной» техники через фирменный iMessage, в сервисе произошёл сбой, и он перестал работать

Спустя лишь несколько дней после запуска приложения Beeper Mini, которое позволяет владельцам продукции Apple обмениваться сообщениями через iMessage, произошел серьезный сбой в работе сервиса, приведший к его временной недоступности. В ходе предварительного анализа ситуации выяснилось, что нарушение функционирования связано с вероятным воздействием со стороны Apple, что вызвало блокировку возможности использования данного сервиса. Несмотря на сложности, с которыми столкнулись разработчики Beeper Mini, они не собираются отступать.

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Вечером 8 декабря начали появляться жалобы от пользователей, утверждавших, что приложение Beeper Mini перестало осуществлять отправку и прием сообщений. Команда разработчиков активно проводила анализ, направленный на выявление корневой причины сбоя. Согласно словам соучредителя Beeper, Эрика Мигиковски, который ранее был основателем бренда умных часов Pebble, предварительные данные указывают на возможное вмешательство Apple, приведшее к блокировке функционала их сервиса.

Поднимая вопрос о логике таких действий со стороны Apple, Мигиковски высказывает сомнения относительно соответствия этих мероприятий заявленной компанией заботе о конфиденциальности пользователей iPhone. В частности, он подчеркивает необходимость понимания, почему компания предпринимает попытки ограничить функционал сервиса, который обеспечивает безопасную отправку зашифрованных сообщений с iPhone пользователям Android.

Разработчикам Beeper удалось проанализировать и устранить ситуацию, восстановив возможность отправки сообщений через iMessage в Beeper Cloud, и они обещают выпустить соответствующее исправление для Beeper Mini в ближайшее время. Кроме того, из-за временных неудобств, связанных с сбоем, пробный период использования приложения был продлен на дополнительную неделю. Тем не менее, несмотря на восстановление функционала, нет полной уверенности, что Apple вновь не предпримет шаги по ограничению работы данного стороннего сервиса.

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Важно отметить, что сравнительно недавно компания Nothing также пыталась реализовать поддержку iMessage на устройствах Android, что вызвало значительный общественный резонанс. Однако их решение оказалось недостаточно безопасным, в итоге приведя к быстрому закрытию данного сервиса.