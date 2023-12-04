За ноябрь в «Королевской битве» поучаствовало более 100 миллионов человек

Шестилетие с момента запуска Fortnite не ослабляет влияние этой игры, а, наоборот, подтверждает её устойчивость и рост популярности. В ноябре текущего года Epic Games сообщила об исключительном событии: более 100 миллионов человек приняли участие в захватывающих битвах «Королевской битвы», устанавливая новый рекорд по числу участников за всю историю игры.

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Этот успех — не случайность. Недавно разработчики Fortnite внесли изменения, которые вызвали всплеск интереса. Возвращение к старому острову и классическим механикам игры придало ей новый импульс. Стало известно что в последнем месяце в игру влетело 44,7 миллиона игроков за одни сутки, подтверждая, что Fortnite не только удерживает свою аудиторию, но и активно расширяет свое влияние, даже спустя столько лет после релиза.