Специальная док-станция позволяет устройству самостоятельно очищаться и менять воду в резервуаре

На краудфандинговой площадке Kickstarter появился инновационный робот-пылесос SwitchBot S10. Особенность этого устройства заключается в минимальном вмешательстве пользователя: специализированная базовая станция обеспечивает роботу автоматическую очистку и замену воды в его резервуаре.

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SwitchBot S10 работает по принципу подключения к инженерным коммуникациям, где грязная вода сливается в канализацию, а чистая подается из водопровода. Для полноценной эксплуатации пылесоса требуется лишь удобное расположение, электрическая розетка, наличие Wi-Fi и несколько трубок для водоснабжения и слива.

Производитель утверждает, что все необходимое включено в комплект. Пользователю предоставляется выбор использования автономной станции с двумя резервуарами (для грязной и чистой воды), прямого подключения к канализации (с добавлением воды в резервуар раз в 90 дней) или полного интегрированного подключения к трубам через прокол.

Что касается характеристик самого робота-пылесоса, устройство обладает всасывающей мощностью 6500 Па, оснащено системой LiDAR для создания карты помещений, искусственным интеллектом, камерой и аккумулятором емкостью 4000 мАч, обеспечивающим 140 минут беспрерывной работы. SwitchBot S10 способен обнаруживать и обходить препятствия высотой до 20 мм, а также распознавать близость к лестнице, предотвращая возможное падение.

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Первые покупатели смогут приобрести SwitchBot S10 по цене $899,99, а доставка запланирована на период с января по март 2024 года.